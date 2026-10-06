Seguridad

Ataque a Balazos Deja Tres Hermanos Heridos en Culiacán

Tres hombres resultaron heridos tras un ataque armado en el estacionamiento de una refaccionaria en la colonia Libertad

Ataque a Balazos Deja Tres Hermanos Heridos en CuliacánAtaque a Balazos Deja Tres Hermanos Heridos en Culiacán | Foto: N+

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