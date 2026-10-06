Ataque a Balazos Deja Tres Hermanos Heridos en Culiacán

Tres hermanos resultaron lesionados durante un ataque a balazos registrado en distintos puntos de la colonia Libertad, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, alrededor de las 18:15 horas, cuando los tres hermanos viajaban en un vehículo de color blanco, utilizado presuntamente como transporte por aplicación, y se encontraban en el estacionamiento de una refaccionaria ubicada en el cruce de la avenida Constituyentes y Manuel J. Clouthier.

En ese lugar fueron atacados a balazos por un grupo armado que disparó en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre.

Durante la agresión, dos de los hermanos corrieron para ponerse a salvo por calles del sector, pero fueron alcanzados por los proyectiles en distintos puntos, entre ellos el cruce de Bahía de San Ignacio y Puerto de Ensenada, así como frente a los campos de béisbol de la Liga Tres Ríos.

Las víctimas fueron identificadas como Misael, de 21 años; José Alfredo, de 18; y Luis Carlos, de 15 años, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica por paramédicos de Cruz Roja.

Elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para recabar información e implementar un operativo en la zona.

JMR