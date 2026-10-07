SSPE Asegura Más de 100 Kilos de Presunta Cocaína en Cuauhtémoc, Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre el aseguramiento de un tractocamión con remolque y una camioneta tipo pick-up, en los cuales fueron localizados paquetes que contenían una sustancia con características de lo que podría ser cocaína, con un valor estimado de 35 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes, cuando elementos de diferentes corporaciones de seguridad realizaban recorridos de prevención sobre el seccional Álvaro Obregón, en el municipio de Cuauhtémoc. Durante el operativo, los agentes se percataron de los vehículos cargados, por lo que se acercaron para realizar una inspección.

Al revisar las unidades, localizaron cuatro cajas de plástico que contenían los 93 paquetes, confeccionados con cinta canela. Cada uno tenía un peso aproximado de 1.24 kilogramos, lo que representa un total de 103.8 kilogramos.

El aseguramiento quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, por lo que se espera que, conforme avance el caso, se pueda establecer quiénes serían los responsables del cargamento.