Seguridad

SSPE Asegura Más de 100 Kilos de Presunta Cocaína en Cuauhtémoc, Chihuahua

La droga se encontraba dentro de cuatro cajas de plástico, donde fueron localizados los paquetes confeccionados con cinta canela

SSPE asegura presunta cocaínaSSPE asegura presunta cocaína. Foto: SSPE

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Durante un operativo en Cuauhtémoc, la SSPE incauta 103.8 kg de presunta cocaína escondidos en cajas de plástico.

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