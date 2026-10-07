Un bebé de 1 año y 5 meses fue internado en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS en Piedras Negras, luego de haber ingerido gasolina en su domicilio.

Los hechos se registraron durante la tarde de este martes en la colonia Año 2000, cuando el menor, identificado como Elías, se encontraba en su domicilio junto a su madre, Wendy Nayeli. Sin embargo, en un descuido, el bebé tomó un recipiente que contenía combustible y lo ingirió, desconociéndose hasta el momento la cantidad.

Cabe señalar que el padre del menor se encontraba reparando una motocicleta y, al realizar estos trabajos, dejó el recipiente con gasolina en el domicilio.

Al percatarse de la situación, la madre de inmediato decidió trasladar al menor por sus propios medios al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS para que recibiera atención médica. El bebé fue valorado por el personal médico y posteriormente reportado como estable.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila (PCC) tomaron conocimiento de los hechos y dieron aviso a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar si existió una posible omisión de cuidado.

Será la autoridad correspondiente la que determine, en su momento, las acciones a seguir y, en caso de ser necesario, la posible interposición de una denuncia penal.