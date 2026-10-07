Seguridad

Bebé Ingiere Gasolina Accidentalmente en su Domicilio en Piedras Negras, Coahuila

El menor de 1 año y 5 meses fue internado en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS

El menor de 1 año y 5 meses fue internado en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSSSe mencionó que el padre del bebé se encontraba reparando una motocicleta en el domicilio. Foto: N+

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Se mencionó que el padre del bebé se encontraba reparando una motocicleta en el domicilio

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