Sociedad

Suspenden Actividades en Prepa 1 de la UNAM tras Ingreso de Personas Encapuchadas

Un alumno fue lesionado en una riña; sus compañeros acusan a directivos y descartan porros

Riña Causa Movilización en la Preparatoria 1 de la UNAMAlumnos se reúnen en el exterior de la Preparatoria 1 de la UNAM tras la riña. Foto: N+

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