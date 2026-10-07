Suspenden Actividades en Prepa 1 de la UNAM tras Ingreso de Personas Encapuchadas

Las actividades académicas fueron suspendidas este miércoles en la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 1 "Gabino Barreda", de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de que un grupo de personas encapuchadas ingresó por la fuerza a las oficinas administrativas, de acuerdo con la dirección del plantel. El personal presente intentó contener la situación y la medida busca proteger a la comunidad.

En un primer momento se difundió que se trataba de un enfrentamiento entre estudiantes y porros —grupos que actúan como choque dentro de planteles universitarios— con armas. Autoridades aseguraron que se trató de una riña entre estudiantes y no de una agresión de personal directivo.

La dirección, en su comunicado, no se refiere al alumno lesionado y señala que en redes se comparten videos de un aparente forcejeo.

Los jóvenes sostienen que habían entregado varios pliegos petitorios por denuncias de acoso y abuso en la preparatoria y que no han sido atendidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Riña en la Prepa 1 de la UNAM Deja un Alumno Lesionado; Esto se Sabe

Con ese telón de fondo, policías acudieron al plantel, ubicado en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco, por un reporte de personas ajenas a la institución. Al interior hay 20 alumnos encapuchados que piden que se atiendan sus demandas y que, de lo contrario, tomarían el plantel como protesta, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que recibió ese dato de autoridades educativas. La dependencia mantiene personal afuera para resguardar la zona.

En un primer momento se difundió en redes y en mensajería que se trataba de un enfrentamiento entre estudiantes y porros —grupos que actúan como choque dentro de planteles universitarios— con armas, además de petardos, una toma del plantel y que no se dejaba salir a los alumnos. Los alumnos descartaron la presencia de armas y de porros, y ninguna de las imágenes difundidas muestra armas.

La dirección ofreció que cualquier persona afectada presente su denuncia para proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable de una conducta indebida. Reiteró su disposición a resolver cualquier demanda de la comunidad de manera pacífica y ordenada, y rechazó la violencia en cualquiera de sus formas.

CT