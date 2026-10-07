Seguridad

Localizan a León que Había Escapado en el Ejido Bartolina de Matamoros

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso y se espera que posteriormente se informe las acciones realizadas para atender la situación

Localizan a León que Había Escapado en el Ejido Bartolina de MatamorosLocalizan a León que Había Escapado en el Ejido Bartolina de Matamoros. Foto: SSPT

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El león reportado en el ejido Bartolina ya está bajo control. Las autoridades siguen el caso de cerca.

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