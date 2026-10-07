Localizan a León que Había Escapado en el Ejido Bartolina de Matamoros

El león que había sido reportado en el ejido Bartolina, en Matamoros, Tamaulipas, ya fue localizado, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte, la situación se mantiene bajo control y las autoridades continúan trabajando de manera coordinada, con apoyo técnico de Ecopark Matamoros.

Localizan a León Reportado en el Ejido Bartolina de Matamoros. Foto: Beto Granados

Durante el operativo, especialistas recomendaron mantener la zona despejada y evitar cualquier acción que pudiera alterar el comportamiento del animal.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre las condiciones en las que fue localizado el animal ni sobre su destino.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso y se espera que posteriormente se informe sobre las acciones realizadas para atender la situación.

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