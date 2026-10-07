Internacional

Muere Maricarmen a los 87 Años, la Mujer que Encendió la Lucha Contra los Desalojos en España

Su desalojo, tras cuatro intentos, desató protestas y 21 medidas urgentes del gobierno de Sánchez

Muere Maricarmen a los 87 Años, la Mujer que Encendió la Lucha Contra los Desalojos en EspañaSe muestra un cartel con el mensaje "Este sistema debe arder. Maricarmen, no estás sola" durante una protesta contra la crisis de la vivienda en España. Foto: Reuters / Archivo

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