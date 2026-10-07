Mujer Consumió Drogas y Alcohol Antes de Multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya dio a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos que se le practicaron al cuerpo de la mujer víctima del multihomicidio en Montemorelos.

De acuerdo con lo informado por Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, Cinthya Abigail, la madre de los tres menores asesinados y quien es investigada como la presunta responsable del multihomicidio, había consumido drogas y alcohol antes de que se registraran los hechos.

“Muy poquito grado de alcohol y también un poco de droga en el caso de la señora, realmente era una diazepam, clonazepam", explicó Javier Flores Saldívar.

El fiscal recordó que un día antes de que ocurriera el multihomicidio en Montemorelos, los cinco integrantes de la familia, así como un adolescente que ahora es testigo protegido, habían estado bebiendo y divirtiéndose en el río.

Respecto al menor que presenció los hechos, Javier Flores Saldívar señaló que el adolescente es hijo de una expareja de Cinthya Abigail, y que de acuerdo con su testimonio, presuntamente la mujer le expresó que cometió los asesinatos por coraje, dato que forma parte de la investigación.

"Él vio a la señora, le preguntó que por qué había hecho eso, manifestó que estaba enojada y se retiró. Según la versión del adolescente es que le había dado coraje. ¿Qué le dio coraje? Nosotros no sabemos”, dijo el fiscal general, Javier Flores Saldívar en la conferencia de prensa.

De igual manera, en días recientes las autoridades informaron que un conflicto de pareja sería la razón que llevó al multihomicidio de la familia, después de catear la una vivienda relacionada con el caso donde fueron localizados los cuerpos de Leodegario, la pareja sentimental de Cinthya, y los dos hijos de la mujer, junto con varias botellas de productos embriagantes.

Como parte de las indagatorias, la General de Justicia de Nuevo León está analizando el contenido de los teléfonos celulares de los involucrados en el multihomicidio. Se informó también que ya se realizó un cateo a la casa del adolescente que fue testigo de los hechos.

Con información de Ángel Giner | N+

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