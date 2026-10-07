Muere Hombre Atropellado en Av. Revolución en Monterrey

Un hombre de entre 30 y 35 años murió luego de ser atropellado por un vehículo sobre la avenida Revolución, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Revolución y la calle Vascongadas, en la colonia Torremolinos, cuando se reportó a los cuerpos de emergencia que una persona había sido arrollada y se encontraba gravemente herida.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio y localizaron al hombre tendido sobre la vialidad, en los carriles con dirección de norte a sur. Los rescatistas realizaron la valoración correspondiente, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto le provocó fracturas expuestas en ambas piernas. Hasta el momento, el hombre permanece sin ser identificado oficialmente.

El vehículo involucrado color rojo quedó a unos metros del sitio donde fue localizado el cuerpo. El conductor, identificado como Maximiliano, de 26 años, quedó retenido por las autoridades mientras se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Uno de los tripulantes del automóvil también fue atendido por los cuerpos de auxilio, debido a lesiones provocadas por los cristales que se desprendieron tras el impacto. Además, reportó dolor en la zona cervical.

La zona fue acordonada mientras agentes y personal especializado realizaban las diligencias correspondientes y recababan evidencias del percance.