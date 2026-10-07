Accidentes

Muere Hombre Atropellado en Av. Revolución en Monterrey

Un persona falleció al ser arrollada en la zona sur de la ciudad. Tenía entre 30 a 35 años.

Muere hombre arrollado en avenidaMuere hombre arrollado en avenida

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Un hombre pierde la vida en Av. Revolución, Monterrey, tras ser atropellado. Las autoridades investigan a conductor.

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