Seguridad

Mujer Muere Tras Presunta Agresión Familiar en Tarimoro, Guanajuato

Vecinos alertaron al servicio de emergencias luego de escuchar gritos. Un sujeto señalado en el caso escapó antes de ser capturado por las autoridades

Mujer Muere Tras Presunta Agresión Familiar en Tarimoro, Guanajuato.Mujer Muere Tras Presunta Agresión Familiar en Tarimoro, Guanajuato. Foto: N+

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Policías que llegaron al lugar encontraron a la mujer sin vida y el probable responsable había escapado en una camioneta.

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