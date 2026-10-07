Mujer Muere Tras Presunta Agresión Familiar en Tarimoro, Guanajuato

Una mujer fue encontrada sin vida en su domicilio, en la comunidad la esperanza, en Tarimoro, Guanajuato tras una presunta agresión familiar.

El aviso llegó a la Central de Emergencias 911 cerca de las 4:00 la tarde, luego de que vecinos escucharan gritos en una vivienda de la calle Nicolás Bravo.

Una joven informó a los elementos que su hermano discutía con su madre y también resultó lesionada durante el incidente.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron a la mujer en una habitación, con lesiones en la cabeza, por lo que se pidió el apoyo de socorristas.

Paramédicos que le brindaron primeros auxilios, solamente pudieron confirmar la muerte de la mujer quien presentaba varios golpes en el cuerpo.

El hombre señalado como presunto agresor habría huido en una camioneta blanca; el operativo de búsqueda no permitió localizarlo.

En las inmediaciones fue asegurado un martillo con manchas aparentemente hemáticas, que será analizado como parte de la investigación.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, para la autopsia de ley.