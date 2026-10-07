¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Hallan Extremidad de Cuerpo Humano en Tecámac

Una movilización se registró este miércoles en la incorporación de la autopista México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Según los primeros reportes, los vecinos pidieron apoyo de las autoridades luego de hallar la extremidad, al parecer una pierna humana, cubierta con un cartón en la vía pública, muy cerca de la caseta en dirección a la CDMX.

Investigan hallazgo de pierna humana

Testigos refieren que un conductor tiró la extremidad a un costado de la calle Margarito F. Ayala, en la zona de Ojo de Agua, cerca de las 7:00 horas.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Civil de Tecámac llegaron a la zona; se espera el arribo de peritos y elementos de la Fiscalía del Estado de México, quienes investigarán los hechos.

Los policías que se encuentran en el punto han estado tocando las puertas de las viviendas aledañas para pedir apoyo de los vecinos, con cámaras de seguridad o algún testimonio.

Minutos más tarde, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional (GN), quienes resguardan la zona.

Posteriormente, se informó que se trató de un atropellamiento y desmembramiento de una persona que intentó cruzar la vialidad.

Con información de N+