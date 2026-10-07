Seguridad

¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Hallan Extremidad de Cuerpo Humano en Tecámac

Los policías buscan cámaras de seguridad para esclarecer los hechos

Margarito F. Ayala, Ojo de Agua | Itzel Cruz Alanis

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Conmoción en Tecámac: vecinos descubren una extremidad humana en la vía pública. La Fiscalía del Edomex ya está en camino para esclarecer el caso.

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