Accidentes

Accidente de la Guardia Estatal en Tamaulipas: Un Policía Muerto en Carretera Matamoros-Victoria

La FGJT acudió al incidente y mantiene las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de lo que pasó

Accidente de la Guardia Estatal Tamaulipas en Carretera Matamoros-VictoriaReportan Accidente de la Guardia Estatal Tamaulipas. Foto: N+

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Guardia Estatal Tamaulipas sufre accidente mortal en Matamoros-Victoria.

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