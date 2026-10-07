Accidente de la Guardia Estatal en Tamaulipas: Un Policía Muerto en Carretera Matamoros-Victoria

Un elemento de la Guardia Estatal Tamaulipas perdió la vida luego de que la unidad en la que viajaba volcó la mañana de este miércoles sobre la carretera Matamoros-Victoria, pasando el entronque de Valle Hermoso.



La unidad quedó volcada fuera de la carretera; tras el reporte, al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia de Protección Civil y Bomberos de los municipios de Valle Hermoso y Matamoros.



Personal de la Guardia Estatal acordonó la zona y arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia, quienes llevaron a cabo las labores correspondientes de investigación para proceder al levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, a través de sus cuentas oficiales, emitió una publicación dando las condolencias a la familia y seres queridos de José Guadalupe Bautista Erasmo, elemento de la Guardia Estatal Tamaulipas que perdió la vida.