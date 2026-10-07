Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima en CDMX Mañana Jueves? Alerta por Fuertes Lluvias y Descargas Eléctricas

Este miércoles se formó la tormenta Isaias en el Golfo de México y la depresión tropical Veinte-E en el Pacífico

Lluvias en la CDMXLluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para un jueves lluvioso en CDMX. El SMN pronostica lluvias intensas y descargas eléctricas por la tarde. Conoce cómo la tormenta Isaias y la depresión Veinte-E afectarán el clima en la capital.

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