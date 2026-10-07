¿Cómo Estará el Clima en CDMX Mañana Jueves? Alerta por Fuertes Lluvias y Descargas Eléctricas

Durante los últimos días se han registrado lluvias en varios estados del país, debido a diferentes fenómenos meteorológicos, es por eso que en N+ te informamos si el clima adverso continuará mañana 8 de octubre en la capital del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta madrugada la depresión tropical Nueve se intensificó a la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México.

Además, esta mañana también se formó la depresión tropical Veinte-E frente a las costas del Pacífico. Se localiza a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán; generará lluvias intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca.

La temporada de ciclones tropicales ha sido especialmente distinta este 2026 en el océano Pacífico, pero no solo por la cantidad y potencia de los sistemas, sino también porque varios de ellos han tenido comportamientos poco frecuentes.

Cabe recordar que la semana pasada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina emitió un aviso especial en el que alertó sobre un temporal de lluvias en la CDMX.

Clima en la CDMX para el 8 de octubre

El Meteorológico Nacional pronostica que para las primeras horas de mañana habrá cielo nublado, ambiente fresco y presencia de bruma, en la Ciudad de México.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste) y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

El SMN advierte que las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 22 a 24°C y la mínima 13 a 15°C. Además de viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Con información de N+