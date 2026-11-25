Estes martes 24 de noviembre 2026, Jensen Huang comunicó a los empleados de Nvidia que había infringido el código de conducta de la empresa y que había cometido “algunos errores terribles”. Además el presidente ejecutivo, recién reincorporado, estaría yendo a terapia, según declaró una fuente a la agencia Reuters.

Para no pocos analistas, la presente revolución de la inteligencia artificial comenzó, al menos en parte, en un Denny's. En su juventud, Jensen Huang trabajó lavando platos en un restaurante. Mucho antes de graduarse de una maestría en Stanford, aquel aficionado a la electrónica escaló en la modesta sucursal de una cadena de comida rápida, donde pasó de lavar platos a atender mesas.

Tras haberse desarrollado en la industria tecnológica, cuando tuvo la oportunidad de fundar una empresa tecnológica, fundó Nvidia con dos socios en la mesa de un Denny's de San José, California. Una placa honra aquella idea que hoy vale al menos 3 billones de dólares.

No obstante, como escribió el poeta Amado Nervo, “hay gente que no parece encumbrarse sino para caer más alto”. Jensen Huang abandonó Nvidia, la empresa líder en chips dedicados a inteligencia artificial, en medio de un escándalo de espionaje. El empresario admitió haber sostenido dos relaciones extramaritales, una con una posible agente de inteligencia china.

Huang vuelve como CEO de Nvidia pero sus acciones caen

Contra varios pronósticos, el fundador de Nvidia ha regresado a la silla presidencia de la empresa que fundó en un restaurante. Pero el mercado aún no está complacido: hoy las acciones de Nvidia cayeron un 7 % en Wall Street. después de haberse disparado un 31.5 % el el día anterior.

La desconfianza de la bolsa de valores se debe a que no se han despejado las dudas sobre la compañía, que aún enfrenta investigaciones por un posible desvío de sus chips dedicados a China.

Este martes en un editorial publicado en The Wall Street Journal señaló que el pronto regreso de Huang despierta dudas sobre la independencia del consejo de la empresa tecnológica. “La vuelta de Huang no elimina las posibles responsabilidades legales de Nvidia y puede agravarlas”, sostiene el periódico.

Huang se pronuncia ante empleados de Nvidia pero aún debe hablar ante el Congreso

El empresario estadounidense de origen taiwanés ha emprendido los pasos para retomar no solo el poder sino la confianza de los inversores. Este martes sostuvo una reunión de una hora con todo el personal en la sede de Nvidia en Santa Clara, en California.

Según una fuente familiarizada con la empresa, Huang negó que haya vuelto al cargo debido a la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, el empresario contó que estaba en terapia y admitió que había infringido algunos aspectos del código de conducta de Nvidia. Huang habría calificado su conducta como “inaceptable”.

La historia que comenzó hace tres décadas en la mesa de un Denny's no solo aún no termina. El próximo 3 de diciembre Huang deberá acudir a una audiencia pública en el Senado. El empresario deberá testificar sobre el escándalo tecnológico, al mismo tiempo que continúan las propias investigaciones de la empresa sobre posibles actividades de inteligencia extranjera y seguridad nacional.

EDG