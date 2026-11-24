Huawei, el gigante chino de tecnología y equipos de telecomunicaciones, fue declarada culpable este martes por un jurado federal de Brooklyn, en Nueva York, de conspirar para robar secretos comerciales y de hacer declaraciones falsas a bancos y a funcionarios de Estados Unidos sobre sus negocios en países sancionados, entre ellos Irán y Corea del Norte.

El jurado encontró a la empresa culpable de 10 de los 12 cargos penales que enfrentaba. La absolvió del más grave, una conspiración de crimen organizado que la acusaba de operar como una organización criminal, y de otro por conspiración para obstruir la justicia.

El proceso en la Corte Federal de Brooklyn no tuvo personas como acusadas, solo a la empresa. Huawei podría enfrentar sanciones por miles de millones de dólares cuando sea sentenciada, en septiembre próximo.

El fiscal federal de Brooklyn, Joseph Nocella Jr., sostuvo en un comunicado que pocos delitos son tan graves como el patrón de décadas de Huawei de poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, violar la integridad de su comercio y obstaculizar la aplicación de sus leyes. El fiscal general, Todd Blanche, afirmó que ninguna persona ni empresa está por encima de la ley.

Durante el juicio, los fiscales describieron un patrón de robos de tecnología. Aseguraron que Huawei vendió ruteadores con código fuente copiado de un competidor, que una persona que trabajaba para la empresa se coló en el stand de otra compañía en una feria comercial de Chicago para fotografiar los circuitos de un equipo de redes, y que un empleado sacó un brazo robótico del laboratorio de un competidor para fotografiarlo y medirlo. Según documentos de la corte, entre las empresas afectadas están Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel USA y Fujitsu.

La fiscal Meredith Arfa dijo al jurado que la pauta venía de la cúpula: directivos de Huawei que, según sostuvo, incurrieron en conductas criminales como mentir al Congreso y a bancos, violar sanciones de Estados Unidos e intentar interferir en la investigación que dio origen al caso.

El abogado de Huawei, Brian Heberlig, informó que la empresa apelará las condenas. Calificó las absoluciones como una reivindicación de la compañía y de su cultura de cumplimiento, y como un rechazo de fondo a la narrativa del gobierno de una empresa corrupta de arriba abajo, con una cultura de engañar, robar y mentir. Afuera de la corte, dijo que las acusaciones del gobierno fueron exageradas y no correspondían a la empresa que su equipo llegó a conocer.

La defensa sostuvo que los investigadores usaron episodios aislados de irregularidades de unos pocos de los más de 200,000 empleados de Huawei para construir la idea de una gran conspiración inexistente. En su alegato de cierre, Heberlig acusó a los fiscales de apoyarse en insinuaciones, en hechos sacados de contexto y en testimonios de exempleados con cuentas pendientes. Añadió que Huawei no llegó al éxito robando, que buena parte del material supuestamente robado ya era público y que la empresa pagó miles de millones de dólares en licencias, 75% de ellos a compañías estadounidenses.

El abogado reconoció que hace más de dos décadas aparecieron líneas de código de Cisco en software de Huawei. Dijo que, al descubrirse, la empresa retiró los ruteadores vendidos en Estados Unidos, ofreció cambiarlos por equipos de Cisco y creó una cultura de cumplimiento que persiste. También afirmó que Huawei amonestó o despidió a empleados que incurrieron en faltas.

En un comunicado, Huawei aseguró que siempre ha actuado con integridad y respeto a la propiedad intelectual y a las leyes aplicables, que los cargos carecen de mérito legal y que tomará todas las acciones legales para proteger sus derechos. La empresa describió los señalamientos de robo como disputas por secretos comerciales que se resolvieron en litigios civiles durante las últimas dos décadas. Subrayó que ningún tribunal la halló responsable de apropiación indebida deliberada de propiedad intelectual ni la condenó a pagar daños por ese motivo. Añadió que sigue enfocada en atender a sus clientes y socios y en mantener sus operaciones.

Ningún directivo ni empleado fue juzgado individualmente, aunque en algún momento la Fiscalía de Estados Unidos también acusó a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, de engañar al banco HSBC sobre los negocios de la empresa en Irán. Meng, hija del fundador de la compañía, fue detenida en Canadá en 2018 y en 2021 pudo volver a China en un intercambio de prisioneros que liberó a dos canadienses retenidos por el gobierno chino. Como parte de ese acuerdo, Estados Unidos retiró el caso en su contra.

Huawei no puede vender equipo a operadoras estadounidenses desde hace años por preocupaciones de seguridad y también está vetada por otros aliados occidentales, entre ellos Canadá y Reino Unido. Aun así, sus teléfonos inteligentes y su equipo de telecomunicaciones se venden en todo el mundo, y recientemente entró a la fabricación de chips, donde se ha vuelto una alternativa en China a los de empresas como Nvidia. Se desconoce qué efecto tendrá el veredicto en su posición global.

Estados Unidos presentó los cargos contra la empresa a principios de 2019 y después amplió las acusaciones. El juicio comenzó en septiembre. Autoridades chinas han dicho que Estados Unidos ejerce una "intimidación económica" y usa la seguridad nacional como pretexto para atacar a empresas chinas. El proceso coincidió con una cumbre en Shenzhen, China, entre el presidente Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin.

CT