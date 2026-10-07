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Aviso por Huracán que Puede Impactar en México por el Pacífico: Esta Zona Está en Alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en varios estados

Fuertes lluvias en la CDMXPersonas se cubren de la fuerte lluvia registrada en la Ciudad de México el pasado 1 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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