Aviso por Huracán que Puede Impactar en México por el Pacífico: Esta Zona Está en Alerta

La formación de la depresión tropical Veinte-E frente al Pacífico mexicano mantiene bajo vigilancia a varios estados del litoral, debido a que el sistema podría ganar fuerza durante los próximos días y modificar su trayectoria conforme avance en los próximos días y evolucionar al huracán Simon, por lo que autoridades emitieron un aviso especial ante posibles afectaciones.

El sistema se ubica a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

En esta primera etapa, de acuerdo con el aviso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los principales efectos se concentran en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, además de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

La circulación del sistema ya favorece condiciones de lluvia en entidades del sur del país. En Guerrero se esperan precipitaciones intensas en regiones del norte, este y costa, mientras que en Oaxaca se prevén en zonas del oeste, centro y suroeste.

En las costas de Guerrero y Oaxaca también se pronostican vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura.

FBPT