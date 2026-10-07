Ubicación de la Tormenta Isaias Hoy: ¿El Siguiente Huracán Impactará México?

La depresión tropical Nueve se intensificó durante la madrugada de este miércoles a la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la circulación de Isaias e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales intensas hoy en zonas de Yucatán y Campeche.

Así como puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Asimismo, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Pacífico Sur Mexicano y un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Tlaxcala, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

También habrá intervalos de chubascos en Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur; y lluvias aisladas en Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

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¿Isaias impactará México?

Isaias se localiza aproximadamente a 380 kilómetros (km) al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 km al oeste de Progreso, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h.

La trayectoria prevista mantiene al sistema desplazándose hacia el norte del Golfo de México, con posibilidad de intensificarse a huracán rumbo hacia la costa estadounidense. Sin embargo, podría existir riesgo de impacto en el norte de Tamaulipas, hacia la costa del sureste de Estados Unidos.

Se prevé que el ciclón se convierta en huracán categoría 1 el jueves 8 de octubre de 2026, y el viernes podría alcanzar la categoría 2.

Es importante señalar que la evolución de un ciclón tropical puede modificar tanto su trayectoria como la distribución de sus vientos y lluvias. Por ello, aunque Tamaulipas no aparece como el principal punto de impacto en este escenario, las autoridades recomiendan a los habitantes de la zona costera seguir las actualizaciones oficiales.

Además, toma en cuenta que las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Con información de N+

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