Pronóstico del Clima para Nuevo León: Continúan las Altas Temperaturas

Esta mañana las temperaturas de la zona metropolitana de Monterrey se presentan muy variadas, desde los 20˚C en algunos sectores y otras hasta 27˚C a las 7 de la mañana.

El cielo amanece muy soleado y así se espera que prevalezca durante el día. La calidad del aire marca Mala en Apodaca Juárez y Cadereyta a las 8. Las máximas se esperan cerca de los 29˚C a 30˚C con mínimas probabilidades de lluvia.

Para mañana por la noche puede presentarse algún chubasco aislado y las probabilidades de lluvia volverán a manifestarse hasta el martes de la siguiente semana.

Los principales sistemas meteorológicos se mantendrán alejados del noreste por lo que las condiciones del tiempo serán estables en los próximos días.

Esta madrugada se conformó la Tormenta Tropical “Isaías” en el Golfo de México a 420 Km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, con vientos de 75 Km/h y se desplaza al Este-noreste a 13 Km/h.

Se espera una rápida intensificación y en las siguientes 24 horas pudiera alcanzar la categoría de Huracán. Algunos modelos de pronóstico marcan que pudiera estar cerca de la categoría 3 antes de tocar tierra al norte del Golfo de México.

Frente a la costa de Guerrero en el Pacífico, se monitorea una zona de inestabilidad con 90% de potencial ciclónico que pudiera desarrollar el siguiente ciclón de la temporada.

Al momento, su desplazamiento es paralelo a las costas nacionales, provocando lluvias, oleaje y vientos.