Detienen a Dos Sujetos en Inmueble de Puebla donde Fue Hallado un Hombre Muerto

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Del Valle, en la capital poblana, como parte de la investigación por la desaparición de un masculino de 47 años.

Durante la diligencia fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, cuya identidad aún se encuentra en proceso de determinación mediante los estudios correspondientes.

El mandamiento judicial fue cumplimentado el 2 de octubre de 2026 por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con apoyo perimetral de Guardia Nacional y Policía Estatal.

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De acuerdo con las autoridades, la orden contemplaba la búsqueda de la persona desaparecida, pertenencias, rastros biológicos, restos óseos o humanos y otros indicios de interés criminalístico.

Durante el procesamiento del inmueble fueron asegurados tres cartuchos, 22 bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal y una báscula. Asimismo, fueron detenidos en flagrancia Juan Vicente ‘N’ alias ‘Comandante Diablo’, de 51 años, y José de Jesús ‘N’, de 23 años, por delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

De acuerdo con la puesta a disposición, durante la intervención también fueron localizadas a los detenidos 12 bolsas con sustancia con características similares a la cocaína, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Respecto del cuerpo localizado, la Fiscalía mantiene en curso los estudios periciales y de identificación necesarios para establecer científicamente su identidad y determinar si existe relación con la investigación que originó el cateo. Las diligencias continuarán para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Con información de N+

GMAZ