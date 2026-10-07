Seguridad

Detienen a Dos Sujetos en Inmueble de Puebla donde Fue Hallado un Hombre Muerto

José de Jesús 'N' y Juan Vicente 'N' alias 'Comandante Diablo' fueron arrestados durante el cateo llevado a cabo en la colonia Del Valle

Detenidos Dos Sujetos Hallazgo Hombre Muerto Cateo Inmueble Colonia Del Valle PueblaFueron arrestados José de Jesús 'N' y Juan Vicente 'N' alias 'Comandante Diablo'. Foto: N+

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Cateo en Puebla revela un cadáver y detenciones por drogas. 'Comandante Diablo' entre los arrestados. La investigación sigue en curso.

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