Accidentes

¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro? Tránsito y Afectaciones este 7 de Octubre 2026

Autoridades reportan afectaciones en algunos tramos de la vía que conecta con la CDMX

Accidente en el km 133 de la autopista México-QuerétaroAccidente en el km 133 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La autopista México-Querétaro presenta afectaciones por choques. Conoce las zonas afectadas y planifica tu ruta para evitar retrasos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+