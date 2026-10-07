¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro? Tránsito y Afectaciones este 7 de Octubre 2026

Los incidentes, problemas viales o afectaciones en esta importante vía dificultan la llegada de miles de personas a la Ciudad de México.

Con el fin de evitar contratiempos y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista.

La México-Querétaro, con sus casi 200 kilómetros de longitud, es una de las carreteras más transitadas del país, con 84 mil autos al día.

Además, en ella se concentran el mayor número de accidentes viales, sobre todo porque es una autopista donde se alcanzan altas velocidades.

En este sentido, las autoridades encargadas de vigilar esta autopista son la Guardia Nacional (GN) carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

En las primeras horas de este miércoles, se reportaron las siguientes afectaciones en la México-Querétaro:

A la 1:14 horas, en el km 50, dirección a la Ciudad de México, se reportó reducción de carriles por atención a un choque por alcance entre tractocamiones tipo pipa. A las 2:40 horas, la circulación fue reabierta sin contratiempos.

A las 5:05 horas, en el km 95, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por un choque contra una barrera metálica, sin embargo, ya se restableció la circulación.

A las 9:20 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 11: 39 horas, cierre parcial de circulación en el km 49, dirección CDMX, por un accidente.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+

ICM