Fallece Freddie Jackson, Cantante con Décadas de Trayectoria

El cantante Freddie Jackson falleció anoche, informó su familia en un comunicado en el que lo despide como una voz que acompañó durante décadas los recuerdos de sus seguidores.

El mensaje, firmado como "La familia Freddie Jackson", no precisa la causa ni el lugar de su muerte.

La familia lo describió como una persona amable y generosa, que quería a sus fans, a su familia, a sus amigos y a su música. Señaló que durante décadas sus canciones se convirtieron en la banda sonora de historias de amor, celebraciones y recuerdos de quienes lo escuchaban.

El comunicado agradece a quienes cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Jackson subió al escenario, y afirma que los consideraba parte de su familia y que siempre llevó consigo su cariño. También pide mantener en oración a sus familiares, amigos y seres queridos.

Los detalles sobre los arreglos y la forma de honrar su legado se darán a conocer en los próximos días, de acuerdo con el mensaje.

Con información de N+.

CT