Fallece Eva Marie Saint, Ganadora del Óscar por 'On the Waterfront', a los 102 Años

Eva Marie Saint, actriz estadounidense ganadora del Óscar por 'On the Waterfront' y protagonista de 'North by Northwest', murió este martes 6 de octubre a los 102 años en su casa de Los Ángeles.

Jeff Sanderson, representante de la familia, confirmó el fallecimiento. El periódico Los Angeles Times reportó que murió por causas naturales.

Saint ganó la estatuilla por su primera película, 'On the Waterfront' (1954), en la que interpretó al interés amoroso de Terry Malloy, el personaje de Marlon Brando. Recibió el premio de manos de Frank Sinatra cuando estaba embarazada de su primer hijo, y en su breve discurso dijo:

"Creo que podría tener al bebé aquí mismo".

Su hijo Darrell nació dos días después. En 1958 nació su hija Laurette.

El premio la convirtió en estrella, pero rechazó contratos con estudios y ofertas para aprovechar el éxito, y explicó que se tomaba tiempo para conocer a su hijo. En su primera década en Hollywood apareció en apenas siete películas y declinó producciones como 'The Man in the Gray Flannel Suit', 'Summer and Smoke' y 'The Rainmaker'.

En 1959 protagonizó junto a Cary Grant 'North by Northwest', de Alfred Hitchcock, donde interpretó a una espía que seduce al personaje de Grant y termina enamorándose de él. Saint atribuyó a su esposo, Jeffrey Hayden, director de televisión y teatro, haberla convencido de aceptar el papel. Estuvieron casados 55 años, hasta la muerte de Hayden en 2016.

Los estudios siguieron ofreciéndole papeles estelares en películas como 'Exodus', 'Raintree County' y 'All Fall Down'. En la década de 1970 se acercó más a la televisión y en los años ochenta volvió a ganar popularidad como la madre de Cybill Shepherd en la serie 'Moonlighting' y como la madre de Tom Hanks en la comedia 'Nothing in Common'.

Ganó un Emmy por la miniserie 'People Like Us' (1990) y participó ya en este siglo en 'Because of Winn-Dixie', 'Superman Returns' y 'Winter's Tale'. En 2021 interpretó a la tía de Marisa Tomei en la obra de audio 'The Bus Ride', parte de 'The Pack Podcast'.

Nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, con el mismo nombre con el que se hizo famosa, aunque muchos pensaban que era un nombre artístico. Creció en Delmar, cerca de Albany, Nueva York, y quería ser maestra de tercer grado, como su madre, hasta que en la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio, ganó el papel principal de una obra de teatro.

Tras graduarse, comenzó en la radio con un papel de dos líneas como telefonista en un radiodrama y después trabajó de forma constante en melodramas y series de televisión, entre ellas 'One Man's Family'. Fue aceptada en el Actors Studio tras audicionar ante Elia Kazan y atribuyó a su maestro Lee Strasberg haberla ayudado a superar su timidez. Debutó en Broadway con 'A Trip to Bountiful', que antes había interpretado en televisión.

Kazan la invitó a competir por el papel femenino principal de 'On the Waterfront' improvisando una escena con Brando.

Con información de agencias.

CT