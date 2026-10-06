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Fallece Eva Marie Saint, Ganadora del Óscar por 'On the Waterfront', a los 102 Años

Trabajó como actriz hasta pasados los 90 años en cine, televisión y Broadway

Fallece Eva Marie Saint, Ganadora del Óscar por 'On the Waterfront', a los 102 AñosEva Marie Saint en la 41.ª edición de los premios Primetime Emmy, el 17 de septiembre de 1989. Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch/IPX, vía AP.

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