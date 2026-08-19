Así Es el Cachito Conmemorativo de Juan Gabriel de Lotería Nacional; Fecha del Sorteo

La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2896, dedicado a Juan Gabriel, como parte de los actos por el décimo aniversario luctuoso de "El Divo de Juárez", que se cumple el próximo 28 de agosto.

Para la ocasión se emitieron 2 millones 400 mil cachitos,agrupados en una colección de 10 diseños con la imagen del cantautor, que ya circulan en puntos de venta a nivel nacional.

El sorteo se realizará el mismo 28 de agosto y repartirá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, dentro de una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

Foto: Cuartoscuro

La develación del billete se llevó a cabo en el Teatro de la Lotería Nacional.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, destacó durante la presentación que pocas figuras han logrado una relación tan cercana con el público mexicano como Juan Gabriel, subrayando que su música logró unir a un país diverso más allá de generaciones y diferencias sociales.

La funcionaria añadió que el artista rompió convencionalismos de su época y convirtió la autenticidad en una fuerza cultural que trascendió a la música.

El billete conmemorativo de Juan Gabriel también podrá convertirse en pieza de colección entre los seguidores del cantante y los aficionados a la Lotería Nacional.

El cachito de la Lotería Nacional dedicado a Juan Gabriel tendrá un precio de 40 pesos, que es el que corresponde a los billetes del sorteo mayor. En caso de querer adquirir la serie completa, el costo sube a 800 pesos.