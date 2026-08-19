Internacional

Jefe de Inteligencia de Ecuador Muere Junto a su Esposa: Así Fue el Accidente

Cinco estadounidenses también perdieron la vida en el mismo siniestro

Jefe de Inteligencia de Ecuador Muere Junto a su Esposa: Así Fue el AccidenteMichele Sensi-Contugi en una conferencia de prensa. Foto: Reuters / Archivo

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