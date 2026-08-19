Jefe de Inteligencia de Ecuador Muere Junto a su Esposa: Así Fue el Accidente

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, murió junto con su esposa, Stephany, el miércoles en un accidente de helicóptero turístico que se estrelló en el centro de Kenia, informó el ministro de Infraestructura y Transporte de Ecuador, Roberto Luque.

Sensi-Contugi encabezaba el Centro Nacional de Inteligencia y era cercano al presidente Daniel Noboa, cuyo gobierno enfrenta una crisis de seguridad en el país.

Luque lamentó la muerte de la pareja a través de su cuenta en la red social X.

"Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres".

El gobierno de Estados Unidos informó, también el miércoles, que cinco de sus ciudadanos murieron en el mismo accidente.

Según un portavoz del Departamento de Estado, la embajada estadounidense en Kenia está en contacto con las autoridades locales y expresó condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas cuando el helicóptero, que realizaba una excursión turística, se estrelló en el centro del país africano.