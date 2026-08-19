Medio Ambiente

Plantas Nativas de Chihuahua: Te Decimos Cuales Resisten Mejor el Clima

Mezquite, huizache, encino y sotol son algunas de las plantas nativas de Chihuahua. Aquí te decimos cuáles son sus beneficios y por qué ayudan a conservar el agua y la biodiversidad.

Los árboles ayuda a purificar el aire, generar agua y conservar suelos y controlar la temperatura.Los árboles ayuda a purificar el aire, generar agua y conservar suelos y controlar la temperatura. Foto: Gobierno del Estado de Chihuahua

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Chihuahua alberga plantas nativas resistentes como el huizache y el encino. Ideales para jardines y reforestación, estas especies requieren menos agua y mantenimiento. Aprende más sobre ellas.

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