Asalto en Autolavado Deja Un Hombre Muerto y Un Lesionado en Tehuacán, Puebla

Un presunto asalto a mano armada dejó a un hombre sin vida y a uno más herido al interior de un autolavado en el municipio de Tehuacán en Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, alrededor de las 17:30 horas de este 18 de agosto, sujetos armados irrumpieron el establecimiento ubicado sobre la calle Coahuila, en la colonia México Sur y amagaron a los trabajadores.

Los delincuentes le exigieron a un hombre que les entregara un vehículo y no conformes con el robo, le dispararon en la cabeza; Además, otra persona resulto herida por una bala perdida en la parte de su pie.

Posteriormente, los sujetos armados se dieron a la fuga y testigos de los hechos dieron aviso al número de emergencias por lo que Policías Municipales de Tehuacán ejecutaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Las autoridades de seguridad arribaron a la colonia México Sur y acordonaron la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Cabe destacar que hombre lesionado se trasladó por sus propios medios al Hospital General de Tehuacán para recibir atención especializada.

Por otro lado, Paramédicos de Protección Civil confirmaron que el masculino de aproximadamente 30 años de edad ya contaba con signos vitales; De manera preliminar se sabe que fue identificado como Jesús Alejandro 'N'.

Además, testigos de la balacera revelaron que el hombre lesionado tiene 27 años de edad y portaba calzado con casquillo lo que habría evitado que la lesión fuera más grave.

En tanto a la unidad robada, se dio a conocer que se trataba de un Forte color azul el cual se encontraba en el establecimiento para que le realizaran el servicio de limpieza. Ante esta situación, los propietarios realizaron el reporte correspondiente a las autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por este homicidio calificado ocurrido durante un atraco en Tehuacán, mientras que el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que posteriormente sea entregado a sus familiares.

Con información de N+

MCS