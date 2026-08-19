Homicidios

Asalto en Autolavado Deja Un Hombre Muerto y Un Lesionado en Tehuacán, Puebla

Sujetos armados amagaron a trabajadores para que les entregara un vehículo al interior de un autolavado en la colonia México Sur de Tehuacán.

Asalto en autolavado deja un muerto y un herido en Tehuacán.Ataque armado en autolavado deja un muerto y un herido. Foto: Facebook Enigma Tehuacán

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Robo en Tehuacán deja un muerto y un herido; Sujetos armados irrumpen en autolavado y se llevan un vehículo.

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