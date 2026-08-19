Localizan a Hombre con un Disparo en la Cabeza en Terrenos de Labor de Tlaxcala

Un hombre fue localizado sin vida la noche de este 18 de agosto en terrenos de labor cerca del panteón de la comunidad de Villa Alta perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal en Tlaxcala.

De acuerdo a información preliminar, el masculino había llegado a sus terrenos a bordo de una camioneta color negra que usaba para realizar trabajo de ganadería, no obstante, en cuestión de minutos fue interceptado por un dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Los hombres armados abrieron fuego en contra de la víctima y posteriormente se dieron a la fuga.

Posteriormente, una mujer dio aviso al Servicio de Emergencias 9-1-1 sobre el hallazgo de su familiar sin vida, por lo que rápidamente una ambulancia se movilizó al sitio.

Lamentablemente los paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, derivado de una lesión producida por un proyectil de arma de fuego en la región frontal del cráneo.

El hombre fue identificado como Andrés 'N' de aproximadamente 55 años de edad, quien era originario de Villa Alta y se dedicaba al comercio.

Luego de unos minutos, arribó la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) quienes se encargaron de realizar la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes; A pesar de que se especuló que el hombre había sido reportado como desaparecido previamente, esta información no fue corroborada por las autoridades.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado derivado de estos hechos ocurridos en la comunidad de Villa Alta en Tepetitla de Lardizábal.

Las autoridades ministeriales continuarán con las indagatorias para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley contra quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

MCS