Homicidios

Localizan a Hombre con un Disparo en la Cabeza en Terrenos de Labor de Tlaxcala

Una mujer reportó el hallazgo de una persona sin vida en la comunidad de Villa Alta perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal.

Ambulancia en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.Autoridades atienen reporte de emergencias. Foto: Gobierno de Tepetitla de Lardizábal | Ilustrativa

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Un hombre fue asesinado en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. La víctima fue interceptada por dos sujetos en motocicleta.

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