Seguridad

Localizan a una Persona Sin Vida Envuelta en una Cobija en Terrenos de Tlaxcala

Una mujer reportó el hallazgo de un cuerpo en terrenos de labor de la colonia Concepción Acopilco en Tenancingo, autoridades acordonaron la escena.

Hallazgo de cuerpo en la colonia Concepción Acopilco Tenancingo TlaxcalaLocalizan a una persona sin vida en Tenancingo, Tlaxcala. Foto: Facebook Antena Tlaxcala

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Una mujer reportó el hallazgo de un cuerpo en terrenos de labor de la colonia Concepción Acopilco en Tenancingo, autoridades acordonaron la escena.

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