Localizan a una Persona Sin Vida Envuelta en una Cobija en Terrenos de Tlaxcala

La mañana de este 19 de agosto fue localizada una persona sin vida cerca de unos terrenos de labor en la colonia Concepción Acopilco perteneciente al municipio de Tenancingo en Tlaxcala.

Una mujer reportó al Servicio de Emergencias 9-1-1 el hallazgo de un cadáver que estaba tapado con una cobija de cuadros, esto luego de detectar que perros intentaban aproximarse.

Elementos de la Policía Estatal, Municipal y el Ejército Mexicano arribaron al sitio y confirmaron el hecho por lo que procedieron a acordonar la zona. Minutos después paramédicos de Tenancingo corroboraron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Agentes de investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) fueron notificados del hecho por lo que procedieron a realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo a información preliminar se sabe que el cuerpo corresponde a una persona de entre 45 y 50 años de edad, sin embargo, no han dado información sobre el sexo y su identidad.

Además, de manera extraoficial se menciona que la víctima no contaba con huellas de violencia por lo que investigan si se trataría de una persona en situación de calle que habría muerto por razones naturales. Será la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala quien se encargue de esclarecer el hecho.

Cabe destacar que en menos de 24 horas, este sería el segundo cuerpo sin vida localizado en terrenos de labor en el estado de Tlaxcala. Este martes 18 de agosto, una mujer también reportó el hallazgo pero en la comunidad de Villa Alta perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal.

Este hecho es investigado como homicidio calificado debido a que el cuerpo tenía una lesión producida por un arma de fuego en la parte frontal del cráneo.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este asesinato, quienes presuntamente huyeron a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala busca esclarecer ambas muertes conforme lo dicta la ley y pide a la ciudadanía mantener la calma y evitar compartir información que pueda entorpecer las investigaciones.

Con información de N+

MCS