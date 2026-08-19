Seguridad

Plaga de Ratas y Cucarachas Invade Casa en Tlalnepantla: Salen Hasta de los Baños

Vecinos del fraccionamiento Santa Cecilia cuentan a N+ que las ratas siguen saliendo hasta de los baños y piden ayuda a las autoridades de Tlalnepantla para combatir la plaga

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¡Alarma en Tlalnepantla! Una plaga de ratas y cucarachas invade una casa en Santa Cecilia. Vecinos piden ayuda urgente a las autoridades para fumigar y controlar la situación.

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