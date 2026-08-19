Plaga de Ratas y Cucarachas Invade Casa en Tlalnepantla: Salen Hasta de los Baños

Autoridades de Tlalnepantla, Estado de México, atendieron el llamado de los vecinos del fraccionamiento Santa Cecilia, quienes denunciaron que una casa fue invadida por una plaga de ratas y cucarachas.

De acuerdo con los vecinos de la vivienda de don Ignacio, ubicada entre las calles Parque del Conde y El Portal, el hombre de la tercera edad, quien vive en situación de abandono, se volvió acumulador por la depresión que sufre, tras la muerte de su madre.

Videos que circulan en redes sociales muestran cómo las ratas salían de la casa, por lo que los vecinos hicieron un atento llamado a las autoridades de Tlalnepantla, por el riesgo que representa la fauna nociva.

En entrevista para N+, Laura Cravioto, vecina del fraccionamiento Santa Cecilia, declaró que las autoridades de Tlalnepantla ya acudieron al domicilio y se llevaron al señor Ignacio al DIF, pero las ratas siguen saliendo del inmueble.

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“Lo que necesitamos es que vengan a fumigar y a ver el problema, porque siguen saliendo las ratas y también ya se extendieron en los andadores”, mencionó la señora Laura.

“Ya están saliendo hasta por los sanitarios y creo que es un peligro para nosotros como vecinos que vivimos en el fraccionamiento”, afirmó Laura Cravioto, quien agregó que las autoridades “se llevaron todo, pero los animales se quedaron, tanto las ratas como las cucarachas”.

Los vecinos también están buscando a los familiares del señor Ignacio, quien todos los días llegaba a su casa con varios objetos como basura, ropa, madera y plásticos, por lo que el lugar se convirtió en un foco rojo por la plaga de ratas y cucarachas que se generó.

RMT