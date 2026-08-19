Accidentes

Camión de Carga Vuelca en la Carretera Xalapa-Veracruz

Una unidad pesada volcó en la altura de la colonia El Olmo, en el tramo con dirección hacia Las Trancas.

Un camión de carga volcó con dirección a las TrancasLa unidad pesada volcó a la altura de la colonia El Olmo, en el tramo con dirección hacia Las Trancas. Foto: N+

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Accidente en la carretera Xalapa-Veracruz: un camión volcó cerca de Las Trancas. El pavimento mojado complicó la situación, pero el conductor salió ileso.

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Camión de Carga Vuelca en la Carretera Xalapa-Veracruz