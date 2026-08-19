Camión de Carga Vuelca en la Carretera Xalapa-Veracruz

Durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, se registró la volcadura de un camión de carga sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la colonia El Olmo, en el tramo con dirección hacia Las Trancas.

El accidente fue reportado cerca de las 2:00 de la mañana, por lo que al lugar acudieron paramédicos para valorar al conductor de la pesada unidad, quien, pese al aparatoso percance, no presentó lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los factores que habría contribuido al accidente fue el pavimento mojado, debido a las condiciones climatológicas registradas durante la madrugada.

Para retirar el camión fue necesaria la movilización de grúas especializadas y personal de apoyo, debido a las dimensiones y peso de la unidad.

Las maniobras se prolongaron durante varias horas y fue minutos antes de las 8:00 de la mañana cuando finalmente se logró retirar el vehículo y liberar la circulación en este importante tramo carretero entre Xalapa y Emiliano Zapata