Accidentes

Fuerte Accidente en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca Deja como Saldo un Muerto

El cuerpo terminó prensado al interior de un automóvil color gris plata y fue necesario el uso de equipo hidráulico para su extracción.

Un choque con volcadura provocó la muerte de una persona.Un choque con volcadura provocó la muerte de una persona. Foto: Puma Uno

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Tragedia en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca: un fuerte accidente deja un muerto. El cuerpo quedó prensado en un auto gris.

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