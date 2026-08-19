Fuerte Accidente en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca Deja como Saldo un Muerto

Un fuerte accidente dejó una persona sin vida en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 16, donde, de acuerdo con los primeros reportes, una persona murió a consecuencia del impacto.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio, sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo terminó prensado al interior de un automóvil color gris plata y fue necesario el uso de equipo hidráulico para su extracción.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardaron la zona y coordinaron la circulación mientras se realizaron las diligencias correspondientes.

El accidente provocó afectaciones al tránsito vehicular, por lo que autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por este tramo carretero.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR