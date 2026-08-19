Detienen a Hombre en Estado de Ebriedad por Provocar Accidente en Saltillo

Un hombre fue detenido por elementos de Tránsito Municipal luego de provocar un accidente vial mientras presuntamente conducía en estado de ebriedad sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, durante la mañana de este miércoles 19 de agosto.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, en el sentido de oriente a poniente, antes de subir al puente vehicular de la colonia Loma Linda, donde el conductor de una camioneta impactó por alcance a otro vehículo.

Debido al choque, el conductor de la segunda unidad perdió el control y terminó volcado y atravesado sobre la vialidad, además de resultar lesionado.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Cerca de los vehículos involucrados fueron localizadas latas de cerveza.

Luego del accidente, el presunto responsable intentó retirarse del lugar, pero fue detenido por elementos de Tránsito Municipal. En la camioneta también viajaba un gato, el cual quedó sin protección luego de la detención del conductor, por lo que una joven se encargó de resguardarlo. El accidente dejó cuantiosos daños materiales y provocó una importante concentración vehicular en la zona.