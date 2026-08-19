Accidentes

Detienen a Hombre en Estado de Ebriedad por Provocar Accidente en Saltillo

El conductor protagonizó un accidente vial en el bulevar Fundadores al oriente de la ciudad.

Detienen a Hombre en Estado de Ebriedad por Provocar Accidente en SaltilloEl hombre chocó contra un vehículo que transitaba por la vialidad. Foto: N+

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