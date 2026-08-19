Narcotráfico

'Los Guerrero', el Brazo Armado del CJNG Liderado por 'El Tío Lako' que Opera en Michoacán

La célula fue fundada por los hermanos Javier y Heraclio Guerrero Martínez en la comunidad de Tinaja de Vargas en Tanhuato, Michoacán, de donde son originarios

Así Son 'Los Guerrero, el Violento Brazo Armado del CJNG que Inició Como ClanArmas de grupos armados en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

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