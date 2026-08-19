Narcotráfico 'Los Guerrero', el Brazo Armado del CJNG Liderado por 'El Tío Lako' que Opera en Michoacán La célula fue fundada por los hermanos Javier y Heraclio Guerrero Martínez en la comunidad de Tinaja de Vargas en Tanhuato, Michoacán, de donde son originarios Armas de grupos armados en Michoacán. Foto: Cuartoscuro Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 19 ago 2026 | 16:17 CST Actualizado 19 ago 2026 | 16:18 CST

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El dominio que ha ejercido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán ha sido posible por el apoyo de uno de sus brazos armados más violentos, “Los Guerrero”, liderado por Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como "El Tío Lako", uno de los jefes de este grupo criminal.

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“Los Guerrero” surgió como un clan familiar desde hace décadas y en la actualidad hasta agrupaciones musicales como Los Alegres del Barranco les han dedicado estrofas.

Su fundación se remonta a hace más de 30 años, cuando los hermanos Javier y Heraclio Guerrero Martínez formaron el clan en la comunidad de Tinaja de Vargas en Tanhuato, Michoacán, de donde son originarios.

De acuerdo con reportes de seguridad, con el paso del tiempo “Los Guerrero” se sumaron al CJNG y apoyaron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”; este a su vez los dotó de vehículos y armas para luchar contra Los Caballeros Templarios, en la batalla por el control de Michoacán.

Así se configuró el brazo armado más violento del CJNG en Michoacán, conformado por personas que se hacen llamar “Los Guerrero”.

En 2011, Javier Guerrero Martínez, uno de sus líderes, fue abatido y la célula criminal quedó a cargo de su hermano “El Tío Lako” y de su hijo Adrián Alonso Guerrero “El 08”.

Las operaciones de Los Guerrero se han detectado en los municipios michoacanos como:

Zamora

Erongarícuaro

Cotija Ecuandureo

La Piedad

La Barca

Zacapu

Chilchota

Yurécuaro

Vista Hermosa

Pero también se ha registrado la presencia de “Los Guerrero” en el estado de Jalisco, en:

Villa Purificación

Autlán de Navarro

Mazamitla

Tamazula

Tonaya

Sus operaciones han cobrado notoriedad en las últimas horas por el reciente operativo del Gabinete de Seguridad en el que fueron detenidos nueve integrantes del CJNG. En un comunicado conjunto de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Marina, se dio a conocer que esto fue resultado de una operación de precisión en las localidades Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios Tanhuato y Ecuandureo.

Entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental del “Tío Lako”.

El cabecilla no fue detenido y se le acusa de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho"; además, se aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, armas, droga, ocho artefactos explosivos improvisados.