Se Restablecen Sitios Web del Gobierno Federal Tras Falla en Conectividad

Los sitios del Gobierno Federal, alojados bajo el dominio gob.mx, ya fueron restablecidos luego de una falla registrada este miércoles 19 de agosto. La caída fue atribuida por las autoridades a un corte de conectividad.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó, a través de un comunicado, que el corte era temporal y anticipó un plazo de restablecimiento.

"La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://gob.mx se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad. En 25 minutos se encontrarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra", señaló la dependencia en un comunicado.

Durante la falla, los portales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mostraban mensajes de error al intentar accederse.

El portal principal, www.gob.mx, tampoco desplegaba el contenido habitual durante ese periodo.

Luego de casi una hora y media, la Agencia de Transformación Digital informó que los sitios del Gobierno Federal se encontraban de nueva cuenta disponibles.

Los sitios de https://t.co/qoreFPzf8r se encuentran disponibles. Aunque se debió a una incidencia ajena a nuestro sistemas, ofrecemos una disculpa por las molestias. pic.twitter.com/SwulO20FKI — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 20, 2026

"Aunque se debió a una incidencia ajena a nuestros sistemas, ofrecemos una disculpa por las molestias", publicó la dependencia vía la red social X.