Gobierno de Argentina Concede Deportación de Fernando Farías por Huachicol Fiscal en México

Fuentes del Gabinete de Seguridad Federal confirmaron a N+ que el gobierno de Argentina concedió la deportación de Fernando Farías, quien es acusado de integrar una red de huachicol fiscal en las aduanas.

Una vez que concluya el trámite de deportación será entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo trasladarán en un avión de la secretaria de la Marina a México.

En México será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano ubicado en el Estado de México. El traslado se realizará en las próximas horas.

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