Sismo en Veracruz Hoy, Miércoles 19 de Agosto de 2026; Esta Fue su Intensidad

La tarde de este miércoles 19 de agosto se reportó un sismo en la zona sur de la entidad veracruzana. Según lo informado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 14:06:29 horas.

Asimismo, se informó que la intensidad de dicho evento fue de 4.8 grados en la escala de Richter a 57 km de la zona sur de Minatitlán, municipio ubicado en la zona sur de Veracruz, con una latitud de 17.486º, longitud de -94.439º y una profundidad de 180.0 km.

Hasta este momento, no hay reporte en el que se indique si hubo personas lesionadas o daños estructurales a viviendas y negocios de la zona, por lo que las autoridades de Protección Civil reportaron que hubo saldo blanco.