Sociedad

Sismo en Veracruz Hoy, Miércoles 19 de Agosto de 2026; Esta Fue su Intensidad

Un sismo se registró en la zona sur de la entidad veracruzana. Autoridades dieron a conocer el saldo de este hecho.

Un sismo se registró en la zona sur de la entidad veracruzana. Autoridades dieron a conocer el saldo de este hecho.Autoridades dieron a conocer el saldo tras este sismo. Foto: X | @SismologicoMX

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Sismo de 4.8 grados sacudió el sur de Veracruz hoy a las 14:06. Sin daños ni heridos reportados, las autoridades confirman saldo blanco.

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Detalles del sismo en Veracruz: Intensidad y Ubicación exacta