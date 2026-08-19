Sociedad

Usuarios Reportan Fallas Masivas en Servicios de Internet en México

Las fallas comenzaron a reportarse a partir de las 16:00 horas de este miércoles

Usuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoUsuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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