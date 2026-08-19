Usuarios Reportan Fallas Masivas en Servicios de Internet en México

Usuarios de distintas compañías que operan en México reportaron la tarde de este miércoles 19 de agosto la caída masiva del servicio de internet.

Fue a partir de las 16:00 horas de este miércoles que los usuarios comenzaron a experimentar fallas con la conexión a internet.

De acuerdo con el portal Downdetector, la principal falla reportada era problemas para conectarse vía WiFi, con 55% de los informes; seguido por internet de banda ancha, con 35%; e internet móvil, con 8%.

La mayoría de los reportes de intermitencias provenían de los principales centros urbanos del país, principalmente la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Mérida y San Luis Potosí.

Al mismo tiempo, las páginas del gobierno federal presentaban fallas, lo que más tarde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) achacó a un corte de conectividad.

Hasta el momento, ninguna de las compañías del servicio de internet que operan en el país ha publicado alguna postura con respecto a la caída de la conexión.

AMP