Usuarios Reportan Fallas Masivas en Servicios de Internet en México
Las fallas comenzaron a reportarse a partir de las 16:00 horas de este miércoles
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Usuarios de distintas compañías que operan en México reportaron la tarde de este miércoles 19 de agosto la caída masiva del servicio de internet.
Fue a partir de las 16:00 horas de este miércoles que los usuarios comenzaron a experimentar fallas con la conexión a internet.
De acuerdo con el portal Downdetector, la principal falla reportada era problemas para conectarse vía WiFi, con 55% de los informes; seguido por internet de banda ancha, con 35%; e internet móvil, con 8%.
La mayoría de los reportes de intermitencias provenían de los principales centros urbanos del país, principalmente la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Mérida y San Luis Potosí.
Al mismo tiempo, las páginas del gobierno federal presentaban fallas, lo que más tarde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) achacó a un corte de conectividad.
Hasta el momento, ninguna de las compañías del servicio de internet que operan en el país ha publicado alguna postura con respecto a la caída de la conexión.
AMP