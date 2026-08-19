Sociedad

Consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, Hace Examen de Control de la UNAM en la CDMX

Con un brazo inmovilizado por un cabestrillo y sus documentos en la otra mano, Uuc-Kib Espadas hizo fila como los demás aspirantes

Uuc-Kib Espadas, Consejero del INE, Presenta Examen Control de Ingreso UNAM en Palacio de los DeportesUuc-Kib Espadas Ancona, consejero del INE en Palacio de Deportes para realizar su Examen de Control para ingresar a licenciatura de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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Uuc-Kib Espadas, Consejero del INE, Hace Examen Control de Ingreso UNAM en CDMX