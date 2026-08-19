Consejero del INE, Uuc-Kib Espadas, Hace Examen de Control de la UNAM en la CDMX

En el tercer y último día de aplicación del Examen de Control para ingresar a una de las 134 carreras que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llamó la atención Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), quien acudió como aspirante del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Máxima Casa de Estudios del país.

Uuc-Kib Espadas Ancona, hace fila como los demás aspirantes a una licenciatura de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

El momento no pasó desapercibido. A Espadas se le observó con un folder con sus documentos, un cabestrillo en su brazo derecho inmovilizado, mientras hacía fila como los demás aspirantes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es la licenciatura a la que busca acceder el consejero electoral de 62 años de edad, ya que cuenta con estudios como antropólogo, historiador, doctor en comunicación e investigador social.

Perfil de Uuc-Kib Espadas Ancona

Uuc-kib Espadas Ancona es originario de Mérida, Yucatán, actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el 27 de julio de 2020 y su periodo finaliza el 26 de julio de 2029.

En 1979 se afilió al Partido Comunista Mexicano (PCM) y participó en la fundación del PSUM (1981), el PMS (1987) y el PRD (1989).

En 1981 a1987, tuvo funciones electorales dentro del PCM y el PSUM en Yucatán y Veracruz.

En 1992 a 2000, se incorporó como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De 1995 a 2000 tuvo cargos directivos en el área electoral del PRD a nivel nacional, como subsecretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional y comisionado para reformas electorales en varios estados.

De 2000 a 2003 fue diputado federal plurinominal en la LVIII Legislatura y presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

En 2007 renunció al PRD.

En 2020 fue elegido consejero del INE.

Entre sus estudios destacan dos licenciaturas por la Universidad Autónoma de Yucatán en Antropología Social e Historia

Una licenciatura en Educación Secundaria por la Escuela Normal Superior de Yucatán

Dos maestrías, una en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Yucatán y Antropología Social en el CIESAS Golfo.

Doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla.

En el marco de selección de aspirantes, en el penúltimo día, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que fueron 35 mil 634 aspirantes los que ingresarán a su sistema de bachillerato, de ellos 16 mil 134 ingresarán a una de las 9 Preparatorias y 19 mil 500 para uno de los 5 Colegios de Ciencias y Humanidades, conocidos como CCHs.

HVI