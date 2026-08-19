Tormenta Eléctrica Provoca Granizada en Varios Sectores de Las Choapas, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 19 de agosto, se registró una fuerte tormenta eléctrica en Las Choapas, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, la cual estuvo acompañada de una caída de granizo en varios sectores de la ciudad.

Por medio de redes sociales, los habitantes de las zonas donde se registró dicho fenómeno climatológico mostraron pequeños trozos de granizo que cayeron sobre techos, patios y calles del municipio anteriormente mencionado.

Asimismo, se dio a conocer que la caída de granizo se registró en las colonias como El Arbolito, Anáhuac, Tepito y el centro. También, se informó que, como resultado de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas, se produjeron encharcamientos en algunas vialidades de la zona.

Derivado de estos fenómenos climatológicos, autoridades de la Secretaría de Protección Civil (PC) no han reportado daños mayores; sin embargo, pidieron a la población tomar precauciones ante la temporada de lluvias y mantenerse atentas a las indicaciones para prevenir situaciones de riesgo.