Medio Ambiente

Tormenta Eléctrica Provoca Granizada en Varios Sectores de Las Choapas, Veracruz

Tras las lluvias registradas en la zona sur de la entidad. Habitantes reportaron la caída de trozos de granizo.

Tormenta Eléctrica Provoca Granizada en Varios Sectores de Las Choapas, VeracruzEl granizo cayó sobre techos, patios y calles de varias colonias. Foto: Emiliano Domínguez

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Tormenta eléctrica y granizo sorprenden a Las Choapas. Sin daños mayores, pero con encharcamientos.

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