Sequía Provoca Muerte de Peces en 'La Compuerta' de la Laguna de Epatlán en Puebla

La muerte de varios peces encendió las alertas en el municipio de Epatlán, ubicado en la región mixteca baja de Puebla, donde habitantes reportaron disminución considerable del nivel del agua en la zona conocida como 'La Compuerta'.

Este punto corresponde a una corriente que conduce hacia la Laguna de Epatlán y no al cuerpo principal de la laguna.

Vecinos señalaron que durante los últimos días el agua ha bajado, situación que podría haber provocado un aumento en la temperatura y reducción del oxígeno disponible para los peces.

Esperan que con las lluvias el cuerpo de agua recupere su nivel. Foto: Güera LC

Aseguran que este fenómeno ya se ha presentado en años anteriores y el nivel del agua suele recuperarse con la llegada de las lluvias.

En 2023 también se reportó mortandad de peces tipo mojarra en la zona de la laguna, hecho que en su momento motivó la realización de estudios para conocer las posibles causas.

Pobladores piden no confundir lo ocurrido en 'La Compuerta' con sequía en la Laguna de Epatlán, pues son zonas con condiciones distintas.

Con información de N+

JAPR