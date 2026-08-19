Medio Ambiente

Sequía Provoca Muerte de Peces en 'La Compuerta' de la Laguna de Epatlán en Puebla

En días recientes el nivel del agua agua ha bajado, situación que podría haber provocado un aumento en la temperatura y reducción del oxígeno.

En 2023 también se reportó mortandad de peces en la zona de la laguna.En 2023 también se reportó mortandad de peces en la zona de la laguna. Foto: Güera LC

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Alarma en Epatlán: la sequía causa mortandad de peces en 'La Compuerta'. Vecinos reportan disminución del agua.

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