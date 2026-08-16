Incendio Consume Bodega De Desechos Industriales en Toluca, Edomex

Un incendio se registró la mañana de este domingo 16 de agosto en una bodega de desechos industriales, ubicada en Santa María de las Rosas, a la altura de la Terminal de Autobuses en Toluca, Estado de México.

El fuego provocó una extensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de Toluca y hasta el municipio de Metepec, que colinda con la capital mexiquense. También fue visible desde la avenida López Portillo y la zona cercana a la Terminal de Autobuses.

Bomberos de Toluca acudieron al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia los inmuebles comerciales ubicados en las inmediaciones. Al sitio también llegaron elementos de emergencia de municipios como Metepec, Lerma, Xonacatlán, Chapultepec y San Mateo Atenco, quienes apoyaron en las labores para controlar el fuego.

El siniestro generó afectaciones en la circulación de la zona, debido al despliegue de unidades de emergencia y al perímetro establecido para permitir los trabajos de control.

La magnitud del incendio provocó que el humo permaneciera visible a varios kilómetros, lo que alertó a habitantes de Toluca y Metepec durante la mañana.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el incendio; únicamente se registraron daños materiales dentro del inmueble.