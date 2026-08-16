Incendio Consume Bodega De Desechos Industriales en Toluca, Edomex
El fuego generó una extensa columna de humo que pudo ser observada desde distintos puntos de la zona
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Un incendio se registró la mañana de este domingo 16 de agosto en una bodega de desechos industriales, ubicada en Santa María de las Rosas, a la altura de la Terminal de Autobuses en Toluca, Estado de México.
El fuego provocó una extensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de Toluca y hasta el municipio de Metepec, que colinda con la capital mexiquense. También fue visible desde la avenida López Portillo y la zona cercana a la Terminal de Autobuses.
Bomberos de Toluca acudieron al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia los inmuebles comerciales ubicados en las inmediaciones. Al sitio también llegaron elementos de emergencia de municipios como Metepec, Lerma, Xonacatlán, Chapultepec y San Mateo Atenco, quienes apoyaron en las labores para controlar el fuego.
El siniestro generó afectaciones en la circulación de la zona, debido al despliegue de unidades de emergencia y al perímetro establecido para permitir los trabajos de control.
La magnitud del incendio provocó que el humo permaneciera visible a varios kilómetros, lo que alertó a habitantes de Toluca y Metepec durante la mañana.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el incendio; únicamente se registraron daños materiales dentro del inmueble.
Debido a la presencia de unidades de emergencia en la zona, se pidió a los automovilistas tomar precauciones y permitir el paso de los vehículos que acudieron a atender el incendio.