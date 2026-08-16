Accidentes

Incendio Consume Bodega De Desechos Industriales en Toluca, Edomex

El fuego generó una extensa columna de humo que pudo ser observada desde distintos puntos de la zona

Incendio en Toluca. Foto: Bomberos EdomexIncendio en Toluca. Foto: Bomberos Edomex

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