Autoridades Retiran Granada Antigua en Mercado de Tampico, Tamaulipas

El artefacto explosivo fue identificado como una granada antigua, así lo dio a conocer el director de Protección Civil Regional. Elementos de la Secretaría de Marina apoyaron en el retiro del artefacto explosivo, dicho operativo se realizó de manera coordinada con autoridades municipales y regionales, luego del reporte emitido en el cruce de las calles Francisco I. Madero con calle Asentamientos Humanos en la colonia Unidad del Valle, en Tampico.

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Como medida preventiva, fueron desalojados 14 establecimientos de la zona mientras se realizaban las labores de inspección y retiro del artefacto.

Aunque algunos comerciantes se negaron a desalojar y cerrar sus negocios debido a las pérdidas económicas que esto pudiera generar, la situación no pasó a mayores. Una vez concluido el operativo, las calles fueron reabiertas y las actividades en la zona pudieron continuar con normalidad.