Seguridad

Autoridades Retiran Granada Antigua en Mercado de Tampico, Tamaulipas

Una granada antigua fue localizada en un mercado de Tampico y retirada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades municipales y regionales.

Autoridades Retiran Granada Antigua en Mercado de Tampico, TamaulipasAutoridades Retiran Granada Antigua en Mercado de Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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En Tampico, una granada antigua fue encontrada y retirada por autoridades. 14 locales fueron evacuados como medida preventiva.

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