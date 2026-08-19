Se Incendia Camioneta sobre la Autopista Puebla-Atlixco

Alrededor del mediodía de este miércoles 19 de agosto, se reportó el incendio de una camioneta tipo pick-up orillada en la autopista Puebla-Atlixco.

Según primeros reportes, el vehículo comenzó a arder en llamas a la altura del municipio de Santa Clara Ocoyucan en Puebla.

Al sitio acudieron bomberos de San Andrés Cholula quienes realizaron las labores necesarias para sofocar el fuego en el vehículo de carga.

No hubo personas lesionadas por el accidente. Foto: PB Comunicación

Debido al accidente la unidad presentó daños en el 90% de su estructura. Afortunadadamente no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, pero se presume que pudo ser derivado de una falla mecánica.

Las autoridades recomiendan en casos similares mantener la calma, alejarse del peligro, y permitir que los cuerpos de emergencia tomen el control de la situación.

Con información de N+

JAPR