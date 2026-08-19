Accidentes

Se Incendia Camioneta sobre la Autopista Puebla-Atlixco

Bomberos sofocaron las llamas de un coche que se combustionaba a orilla de la autopista a la altura de Santa Clara Ocyucan.

La camioneta se quemó casi por completo.La camioneta se quemó casi por completo. Foto: PB Comunicación

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Impactante incendio de camioneta en la autopista Puebla-Atlixco. Bomberos de San Andrés Cholula controlaron las llamas.

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