Accidentes

Explosión por Acumulación de Gas en Panadería Causa Movilización en Veracruz

Al intentar encender un horno, se originó una explosión al interior de un establecimiento en la zona norte de la ciudad

Explota panadería en la colonia Playa Linda en VeracruzCuerpos de emergencias se movilizaron a una panadería en la colonia Playa Linda por una explosión. Foto: Víctor Yáñez

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Una explosión por gas sacudió una panadería en Veracruz al intentar encender un horno. Sin heridos, pero con daños.

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