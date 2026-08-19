Explosión por Acumulación de Gas en Panadería Causa Movilización en Veracruz

Este miércoles 19 de agosto, por acumulación de gas e intentar encender un horno, se registró una explosión en una panadería ubicada en la colonia Playa Linda de la ciudad de Veracruz, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Los hechos se dieron específicamente en la calle Roqueta con Cocos de dicha zona habitacional durante la mañana de este miércoles, los cuales dejaron daños al interior del establecimiento.

De inmediato se hizo el llamado al número de emergencias 911 para que el cuerpo de Bomberos atendiera. También, arribó personal de Protección Civil al lugar del siniestro para apoyar en las labores.

Tras la explosión, se aplicaron los protocolos pertinentes para asegurar el área, y después de controlar la situación, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar.