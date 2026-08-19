Sociedad

Realizan Evento para 'Farmear Aura' en Xalapa, Veracruz; Así se Vivió

En Xalapa, con poses, bailes y gestos sustituyen los golpes en estos duelos donde los participantes buscan demostrar quién tiene mayor carisma, presencia y capacidad para conquistar al público.

Jóvenes realizan evento para 'Farmear Aura' en Xalapa, Veracruz. Foto: N+Jóvenes realizan evento para 'Farmear Aura' en Xalapa, Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Veracruz, realizan evento de batallas de 'farmear aura' tendencia viral de TikTok llevada a la vida real.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+