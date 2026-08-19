Realizan Evento para 'Farmear Aura' en Xalapa, Veracruz; Así se Vivió

El origen de esta nueva tendencia o moda esta basado en una expresión utilizada en videojuegos, memes y redes sociales ha salido de las pantallas para convertirse en una competencia presencial. Se trata de las ahora llamadas batallas de “farmear aura”, una tendencia que en los últimos días ha ganado popularidad y que incluso ya comenzó a reunir a jóvenes en espacios públicos.

Este miércoles 19 de agosto se llevo acabo uno de estos eventos en el Parque Juárez de la ciudad de Xalapa, donde se congregaron varias decenas de jóvenes para formar parte de esta nueva tendencia viral que salió del mundo virtual a las calles.

En Veracruz, hace algunos días se realizó uno de los encuentros más recientes el cual fue convocado a través de la red social TikTok, tuvo como sede la Macroplaza del Malecón del puerto de Veracruz. Ahí los participantes llevaron a la vida real, códigos y referencias que habitualmente aparecen en TikTok y otras plataformas digitales, utilizando movimientos, poses y gestos para competir por la reacción del público y demostrar quién lograba “farmear” más aura.

Esta expresión combina dos conceptos populares dentro de la cultura digital. Por un lado, “farmear” es un término procedente de los videojuegos y se utiliza para describir la acción de realizar actividades con el objetivo de acumular recursos, experiencia o puntos.

Dentro del lenguaje de los usuarios de internet, el término “aura” no se relaciona con un significado espiritual. Se utiliza, principalmente para describir la seguridad, presencia, estilo o carisma que proyecta una persona.

Así, cuando alguien realiza una acción considerada impresionante, mantiene la calma en una situación complicada o simplemente logra llamar la atención con estilo, los usuarios pueden decir que “ganó aura”.

En redes sociales es común encontrar comentarios como “+1,000 de aura” o, por el contrario, “-5,000 de aura” cuando una persona protagoniza un momento incómodo o vergonzoso. Estas cantidades, por supuesto, son ficticias y forman parte del juego y el humor de internet.

La tendencia evolucionó y ahora el objetivo ya no es únicamente comentar quién tiene más “aura” en un video en internet. Las llamadas batallas de farmear aura reúnen a dos o más participantes que se colocan frente a frente para intentar demostrar quién proyecta mayor presencia ante un grupo de personas.

A diferencia de una pelea o una competencia deportiva, en estas batallas no existe contacto físico. Los participantes pueden utilizar como herramientas poses, miradas, gestos, movimientos, pasos de baile o referencias a otros memes virales para intentar generar una reacción entre los asistentes.