Confirma Fiscalía Feminicidio en Hotel de San Pedro Garza García, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la muerte de una mujer localizada dentro de un hotel de la zona de Valle Oriente, en San Pedro Garza García, fue investigada como feminicidio. De acuerdo con los avances de la indagatoria, existen indicios de que un hombre, quien posteriormente murió en el mismo establecimiento, habría sido el responsable del crimen.

Los hechos ocurrieron en un reconocido hotel ubicado en Valle Oriente, donde autoridades encontraron a una mujer sin vida al interior de una habitación. La Fiscalía informó que la víctima murió tras una agresión en la que fue degollada. El hallazgo provocó la movilización de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Mientras tanto, otro hombre fue localizado sin vida en el área de acceso al estacionamiento del hotel.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía estableció una posible secuencia de los hechos. De acuerdo con los indicios recabados, el hombre habría ingresado a la habitación donde se encontraba la mujer y posteriormente habría salido del lugar.

La autoridad señaló que existen elementos para considerar que el hombre era pareja sentimental de la víctima y que habría sido quien le quitó la vida. Posteriormente, el hombre se habría dirigido hacia la zona de restaurantes del hotel, desde donde se arrojó desde algunos pisos, provocándose la muerte.

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El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que la investigación cuenta con elementos que permiten establecer la posible participación del hombre en el feminicidio. Ante su fallecimiento, la Fiscalía contempla la extinción de la acción penal, una figura jurídica que impide continuar un proceso penal contra una persona que ya murió.

De esta manera, aunque la Fiscalía confirmó que se trata de un feminicidio, el caso podría quedar cerrado al no existir una persona a quien continuar un proceso penal. Las autoridades continuarán con la integración de los elementos de la investigación antes de determinar formalmente el cierre del expediente.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

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