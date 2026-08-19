Homicidios

Confirma Fiscalía Feminicidio en Hotel de San Pedro Garza García, NL

Fiscalía confirma feminicidio en hotel de San Pedro; el presunto agresor habría sido la pareja de la víctima y posteriormente se quitó la vida.

Confirma Fiscalía feminicidio en hotel de San PedroFeminicidio en hotel de San Pedro podría quedar cerrado.Foto: N+

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La Fiscalía de Nuevo León confirmó un feminicidio en un hotel de San Pedro y señaló que el caso podría quedar cerrado tras la muerte del presunto responsable.

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