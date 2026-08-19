Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de un Departamento en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 19 de agosto en calles de la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez, lo que generó una fuerte movilización por parte de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la información emitida en el lugar, el hecho se registró en el interior de unos departamentos ubicados sobre la calle Plan de San Luis, casi en el cruce con Miguel Ángel Quevedo.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como primeros respondientes, quienes confirmaron el hecho y procedieron a resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes, mientras que elementos del Servicio Médico Forense efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

En el lugar también se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con este hecho.

En cuanto a la víctima, no ha sido identificada. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades puedan establecer su identidad.