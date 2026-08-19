Homicidios

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de un Departamento en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida dentro de un departamento de la colonia Emiliano Zapata, donde autoridades desplegaron un operativo en busca de los responsables.

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de un DepartamentoLocalizan a Hombre Sin Vida Dentro de un Departamento. Foto: N+

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Hallan a un hombre sin vida en un departamento de Ciudad Juárez. Autoridades investigan el asesinato en la colonia Emiliano Zapata.

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