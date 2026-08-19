Localizan Cuerpo al Sur de Chihuahua; Podría Tratarse de Taxista Desaparecido

La mañana de este miércoles 19 de agosto fue localizado el cuerpo de una persona entre los arbustos de un predio ubicado en calles de la colonia Las Ánimas, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, podría tratarse de Salvador Ignacio N. Q., un taxista local que desapareció el pasado 14 de agosto. Sin embargo, esto no ha sido confirmado; únicamente se informó que el cuerpo presentaba huellas de estrangulamiento y golpes en distintas partes.

Hasta el sitio arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), como primeros respondientes, así como agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área.

Posteriormente, peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) recabaron la evidencia necesaria para iniciar con las investigaciones, mientras agentes del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado.

Al lugar acudieron familiares y amigos del taxista para ver si se trataba de Salvador; asimismo, expresaron su molestia contra algunos mandos de la Fiscalía General del Estado, al cuestionar la manera en que se ha llevado a cabo la investigación tras su desaparición.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades proporcionen mayor información sobre el caso.