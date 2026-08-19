Homicidios

Localizan Cuerpo al Sur de Chihuahua; Podría Tratarse de Taxista Desaparecido

El cuerpo de un hombre fue localizado al sur de la ciudad de Chihuahua con visibles huellas de violencia.

Podría Tratarse de Taxista DesaparecidoPodría Tratarse de Taxista Desaparecido. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Encuentran cuerpo con signos de violencia en Chihuahua; podría ser el taxista Salvador Ignacio desaparecido el 14 de agosto. Autoridades investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+