Seguridad

Incendian Dos Unidades de Transporte de Personal en Ciudad Juárez; No Hay Detenidos

Sujetos ingresaron a un taller ubicado en la colonia La Presa y prendieron fuego a dos unidades de transporte de personal para después huir del lugar.

Incendian Dos Unidades de Transporte de PersonalIncendian Dos Unidades de Transporte de Personal. Foto: N+

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Incendian dos camiones de transporte en Ciudad Juárez. Sujetos forzaron la entrada de un taller y prendieron fuego a las unidades. Autoridades investigan.

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