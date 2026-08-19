Incendian Dos Unidades de Transporte de Personal en Ciudad Juárez; No Hay Detenidos

Durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, se reportó un incendio en un taller de camiones de transporte de personal, ubicado en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Blvd. Óscar Flores Sánchez, en la colonia La Presa de Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, sujetos ingresaron al lugar tras forzar la puerta principal y posteriormente rociaron combustible en dos unidades, a las que prendieron fuego para después huir del sitio.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como primeros respondientes, quienes aseguraron la zona y solicitaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos, tras varios minutos de labores, lograron sofocar el fuego.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y establecer el motivo por el cual habrían provocado el incendio. Se espera que se emitan más detalles una vez que concluyan las indagatorias.