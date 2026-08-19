Seguridad

Aseguran Millones de Cigarros 'Pirata' Provenientes de Singapur y Sri Lanka en CDMX

Las cajas se hallaban amparadas por cuatro guías aéreas de distintas empresas

Aseguran Millones de Cigarros Pirata Provenientes de Singapur y Sri Lanka en CDMXCajas de cartón con cigarros apócrifos envueltos en plástico, parte del cargamento asegurado en el AICM. Foto: SSC-CDMX

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