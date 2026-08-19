Aseguran Millones de Cigarros 'Pirata' Provenientes de Singapur y Sri Lanka en CDMX
Las cajas se hallaban amparadas por cuatro guías aéreas de distintas empresas
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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades del Gabinete de Seguridad, aseguró cuatro embarques con aproximadamente 5 millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El cargamento provenía de Asia con destino a la capital del país, de acuerdo con un comunicado conjunto.
El aseguramiento se realizó a través de la Aduana del AICM y personal de la Semar, con base en inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, tecnología de inspección no intrusiva y coordinación operativa entre ambas dependencias.
Los cigarros —contabilizados en aproximadamente 5 millones 808 mil unidades— estaban distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, con un peso aproximado de 8 mil 525 kilogramos. Los cargamentos procedían de Singapur y Sri Lanka.
De acuerdo con la documentación revisada, los envíos se encontraban amparados por cuatro guías aéreas, correspondientes a distintas empresas vendedoras e importadoras.
La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado, en tanto se determina su situación jurídica.