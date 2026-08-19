Seguridad

Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Feminicidio de su Esposa en Lerdo

Un juez le impulsó a Jorge 'N' prisión preventiva como medida cautelar.

Vinculan a Proceso a Hombre por Feminicidio de su Esposa en LerdoJorge 'N' presuntamente golpeó a la mujer de la tercera edad durante una discusión al interior de su casa en la colonia San Isidro. Foto: N+

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