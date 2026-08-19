Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Feminicidio de su Esposa en Lerdo

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) a través del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Región Laguna, obtuvo de un juez, la vinculación a proceso de Jorge 'N', por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de María Alejandra de 60 años.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 9 de agosto cerca de las 13:00 horas, Jorge 'N' se encontraba en compañía de su esposa, María Alejandra al interior de su domicilio en la colonia San Isidro de Lerdo, Durango, momento en que empezaron a discutir y el masculino tomó un objeto contundente con el que agredió físicamente a la mujer de la tercera edad en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Presuntamente, Jorge 'N' trasladó el cuerpo de María Alejandra hacia el patio trasero del inmueble donde realizó diversas acciones encaminadas a ocultar las circunstancias en la que ocurrió la muerte y aparentar una presunta autolesión para luego retirarse del lugar.

El agente del Ministerio Público y la Policía Investigadora de Delitos (PID) realizaron las indagatorias correspondientes, fundamentando la presunta responsabilidad de Jorge 'N', quien fue detenido mediante un mandato judicial.

Finalmente, en la audiencia inicial, el juez dictó auto de vinculación a proceso para Jorge 'N', a quien se le impulsó la medida cautelar de prisión preventiva, que se deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social Número 1, otorgando 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.